شارابوفا تعتزل التنس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجمة التنس الروسية، ماريا شارابوفا، أعلنت عن اعتزالها رياضة التنس، اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة من شارابوفا بعد مسيرة تصدرت خلالها تصنيف المحترفات وأحرزت 5 ألقاب في البطولات الكبرى.

وكتبت شارابوفا في مجلة "فانيتي فير"، أنها اعتزلت اللعبة على المستوى الاحترافي، عن عمر 32 عاما.

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وجاء فيما كتبته شارابوفا "كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها مذ كنتِ طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرتي فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عاما؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة المضرب، وداعا".

وأضافت "منحت حياتي للتنس، والتنس منحني حياة.. سأفتقده كل يوم".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الروسي للتنس.