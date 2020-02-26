إدلب: 4 قتلى مدنيين بغارة روسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت المقاتلات الروسيّة اليوم الأربعاء، منطقة "خفض التصعيد"، شمالي سورية، وخلّفت الغارة مقتل 4 مدنيين، وأفاد مرصد تعقّب حركة الطيران التابع للمعارضة، أن طائرات روسية نفذت صباحًا، غارات على قرية "أرنبة" بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني، أن 4 مدنيين قتلوا في القصف الذي استهدف القرية. ومن جانبها، استهدفت طائرات ومدفعية النظام السوري قرى كفر عويد، وأرنبة، وكنصفرة، وسرمين، وقميناس، والنيرب، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا.

(أ ب)

ويأتي قصف اليوم، متزامنًا مع استمرار هجمات نظام الأسد على القرى والبلدات الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

Advertisements

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري في أيار/ مايو عام 2017.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

(أ ب)

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و790 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ كانون الثاني/ يناير 2019.