شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: 81 ألف مصاب بكورونا في 33 دولة والان نبدء بالتفاصيل

قال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا قفز إلى 80 ألفا و988 حالة في 33 دولة، إلا أنه لا داعي للفزع بسبب التفشي.

وأضاف في مؤتمر صحفي فى روما "لا داعي حقا للذعر"، مشيرا إلى أن معدل الوفيات يبلغ نحو اثنين في المائة ويبلغ حاليا واحدا في المائة في الصين التي يوجد بها 96.5 في المائة من حالات الإصابة على مستوى العالم.

وقال كلوج "ضعوا في الاعتبار أن أربعة من كل خمسة مرضى يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون".