شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليونانية اليوم عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد وهي لامرأة تبلغ 38 عامًا سافرت مؤخرًا إلى إيطاليا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيورداس في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام محلية، أن المصابة بحالة صحية جيّدة, وهي تعالج في مستشفى في سالونيكي شمال البلاد.