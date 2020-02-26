صحيفة بريطانية : إيران تعتزم نقل سجناء إلى جناح كان أحد ضحايا كورونا محتجز فيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، أن إيران تعتزم نقل سجناء إلى جناح كان أحد ضحايا فيروس كورونا المستجد، محتجزاً فيه .



وكشفت الصحيفة، عن احتجاج سجناء موجودين بأحد المعتقلات الإيرانية، من بينهم بريطانيون على خطط نقلهم إلى جناح يعتقدون أن أحد ضحايا فيروس كورونا كان محتجزًا به سابقا.

ونقلت الصحيفة عن شيري عاشوري، التي سجنت طهران زوجها أنوشه عاشوري، المزدوج الجنسية (بريطانية إيرانية) منذ 12 عاما، إنها تواصلت مع وزارة الخارجية البريطانية لتحذيرها بشأن خطط نقل زوجها وآخرين إلى العنبر رقم 4 الموجود بسجن إيفين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عاشوري أخبر زوجته بأنه وسجناء آخرين من الموجودين في جناح 12 يرفضون النقل، لكنهم يعلمون أنهم ربما يجبرون على ذلك.

وأشارت إلى أنه يشتبه في أن ما يصل إلى 3 سجناء احتجزوا بعنبر رقم 4 كانوا مصابين بفيروس "كوفيد-19".

لكن الخارجية البريطانية قالت لزوجة عاشوري إنهم يحققون في الأمر، وإنه تم إعلام سفارتهم في طهران بالأمر، وفق الصحيفة.

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من جانبه، أعرب ريتشارد راتكليف زوج نازنين زاغري، المسجونة في إيفين منذ 5 أعوام، عن مخاوفه بشأن النقل المحتمل، قائلًا: "نأمل أن تكون التقارير غير صحيحة".

ونقلت الصحيفة عنه أن هذا الأمر يسلط الضوء على الوضع الخطير لزوجته والسجناء الآخرين، "والموقف المرعب الذي يجد البلد بأكمله نفسه فيه بسبب قلة الأدوية، والافتقار إلى الإدارة، وانعدام الشفافية قبل كل شيء".

وقالت شيري عاشوري إن مخاوف السجناء أثيرت عندما توقفت حافلة كانت تقل سجناء أمام مستشفى لإيصال مريض، وسمع الضابط الذي كان يرافق هذا السجين وهو يحتج على عدم إخباره بأنه كان مشتبهًا في إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نوابا برلمانيين من التيار الإصلاحي دعوا لإطلاق سراح السجناء السياسيين مؤقتًا خلال فترة تفشي الفيروس.

لكن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي رد على الضغط السياسي المتزايد بشأن مخاطر انتقال العدوى داخل السجون بالقول إنه تم وضع موظفي السجون في حالة تأهب قصوى حال ظهور أعراض المرض.

كما قال إنه يعمل على تنشيط مجموعة من التدابير الوقائية لمنع التفشي، من خلال تقليص أعداد الناس الذين يتم إرسالهم إلى السجن، والسماح لبعض السجناء بإطلاق سراح مبكر مؤقت.

وأعلنت إيران، الأربعاء، تسجيل 4 وفيات جديدة لدى مصابين بفيروس "كورونا" الجديد من بين 44 حالة جديدة سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة والإصابات إلى 139.