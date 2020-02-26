شكرا لقرائتكم واشنطن.. 3 أشخاص على علاقة بحزب الله في دائرة العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مراسل العربية/الحدث في واشنطن أن وزارة الخزانة الأميركية ستدرج 3 أشخاص و12 كيانا في لبنان على قائمة العقوبات.

وأوضحت أن الأشخاص المعنيين لديهم علاقة مع "مؤسسة الشهداء" التابعة لحزب الله.

يذكر أن مسؤولين أميركيين كانوا ألمحوا خلال الفترات الماضية إلى مواصلة الضغط على إيران وأذرعها في المنطقة ومن ضمنها حزب الله.

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وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله.

وشملت العقوبات في حينه كلا من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد، المتهمين بغسل أموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم حزب الله، بالإضافة إلى المدعو طوني صعب. كما طالت شركات لبنانية متورطة بتمويل حزب الله أيضاً.

إلى ذلك، كان وكيل وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أكد في 22 ديسمبر الماضي، خلال زيارته الرسمية إلى لبنان لأكثر من مسؤول ألا تساهل في ملف حزب الله.

ولم يختلف مضمون زيارة هيل في حينه عن الزيارات الأميركية السابقة للبنان، وأبرزها لوزير الخارجية مايك بومبيو في مارس/آذار من العام الماضي ثم زيارة السفيرين دايفيد ساترفيلد وديفيد شينكر، لجهة إثارة مجموعة من الملفات أبرزها مواصلة فرض عقوبات على حزب الله.