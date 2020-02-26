- كتب - محمد علي هـاشم
في مشهد مهيب ، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار قيادات ورجال الدولة المصرية ، الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، والذي وقف في وداعه عدد كبير من أبناء الشعب المصري .
ونعته قيادة القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية والعديد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة لمصر .
مشهد يعكس ما وصلت له مصر من سياسة حكيمة، خاصة بعد الأحداث المريرة التي أطاحت وأسقطت بعض دول الجوار .
وكلمة السر في هذا المشهد هى الشعب المصري العظيم ، هذا الشعب الذي دفع مبارك نفسه للتنحي وأسقط من بعده مرسي ، في نفس الوقت الذي تم التمثيل برئيس دولة مجاورة لمصر وقتله في الشارع ، ورئيس آخر حارب شعبه وغيرها من الأحداث التي تابعناها جميعاً .
ظهر اليوم في جنازة مبارك ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور ، وهو المستشار الذي سلم مقاليد الحكم بالقنانون لرئيس مصر الحالي ، مشهد تاريخي ، لأجيال وسواعد أبناء مصر التي تحمل المسئولية .
مبارك قائد بمجلس حرب أكتوبر يستحق جنازة عسكرية
بعد إعلان وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، خرجت التساؤلات العديدة كيف ستتم جنازته ، لتقوم القوات المسلحة المصرية بإذاعة بيان رسمي لنعي أحد قاداتها في حرب أكتوبر .
إعلاناً منها بأن التكريم سيكون لائقاً بقائد القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة .
فهكذا تتعامل الدولة وتظهر أمام العالم ، شعباً متحضراً وقيادة حكيمة تعرف قدر مسئوليتها التاريخية .
وأخيراً وكما قال الراحل محمد حسني مبارك : إن الوطن باق والأشخاص زائلون.
كانت هذه تفاصيل خبر «شعب مصر العظيم» .. دفع رئيسا إلى التنحي وأسقط آخر .. ولم يتأخر عن إطلاق 21 طلقة مدفع احتراماً لجنازة محارب قديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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