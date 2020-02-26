«شعب مصر العظيم» .. دفع رئيسا إلى التنحي وأسقط آخر .. ولم يتأخر عن إطلاق 21 طلقة مدفع احتراماً لجنازة محارب قديم

- كتب - محمد علي هـاشم

في مشهد مهيب ، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار قيادات ورجال الدولة المصرية ، الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، والذي وقف في وداعه عدد كبير من أبناء الشعب المصري .

ونعته قيادة القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية والعديد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة لمصر .

مشهد يعكس ما وصلت له مصر من سياسة حكيمة، خاصة بعد الأحداث المريرة التي أطاحت وأسقطت بعض دول الجوار .

وكلمة السر في هذا المشهد هى الشعب المصري العظيم ، هذا الشعب الذي دفع مبارك نفسه للتنحي وأسقط من بعده مرسي ، في نفس الوقت الذي تم التمثيل برئيس دولة مجاورة لمصر وقتله في الشارع ، ورئيس آخر حارب شعبه وغيرها من الأحداث التي تابعناها جميعاً .

ظهر اليوم في جنازة مبارك ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور ، وهو المستشار الذي سلم مقاليد الحكم بالقنانون لرئيس مصر الحالي ، مشهد تاريخي ، لأجيال وسواعد أبناء مصر التي تحمل المسئولية .

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مبارك قائد بمجلس حرب أكتوبر يستحق جنازة عسكرية

بعد إعلان وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، خرجت التساؤلات العديدة كيف ستتم جنازته ، لتقوم القوات المسلحة المصرية بإذاعة بيان رسمي لنعي أحد قاداتها في حرب أكتوبر .

إعلاناً منها بأن التكريم سيكون لائقاً بقائد القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة .

فهكذا تتعامل الدولة وتظهر أمام العالم ، شعباً متحضراً وقيادة حكيمة تعرف قدر مسئوليتها التاريخية .

وأخيراً وكما قال الراحل محمد حسني مبارك : إن الوطن باق والأشخاص زائلون.