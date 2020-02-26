أسباب غياب المشير محمد حسين طنطاوي وحبيب العادلي عن جنازة الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك





أحمد أبو عقيل

انتهت منذ قليل مراسم الجنازة العسكرية لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال القوات المسلحة والوزارء ورجال الدولة وممثلين عن الدول العربية والأجنبية.

ورغم حضور كل رجال مبارك من النظام السابق أبرزهم رئيسي مجلسي السعب والشورى الدكتور أحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف والدكتور أحمد نظيف، وأحمد شفيق، غاب وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، كما غاب وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي.

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وتساءل العديد عن تغيب المشير طنطاوي عن العزاء، إلا أن مصادر مقربة من المشير طنطاوي رجحت أن يكون سبب عدم الحضور، هو الحالة الصحية للمشير حسين طنطاوي، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أسباب غياب اللواء حبيب العادلي.

وكان اللقاء الأخير الذي جمع مبارك بالمشير بعد اندلاع ثورة يناير، هو زيارة المشير طنطاوي له في المستشفى العسكري، عام 2014، حينما كان المشير ذاهبًا للحج، وحرص على مقابلة الرئيس السابق قبل السفر.

انتهت أسرة محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، منذ قليل، من مراسم دفن الرئيس الأسبق في مقابر الأسرة بمدينة مصر الجديدة، بجوار كلية البنات، حيث دفن حفيده.

جاء ذلك بعد مراسم الجنازة العسكرية، التي تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انطلقت من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، والتي حضرها مسؤولو الدولة وقيادات مصر، فضلًا عن حضور عدد من قادة الدول العربية والأجنبية، ورجال الأعمال.