«جنازة حسني مبارك» .. «سوزان مبارك» في حالة صدمة وحزن شديد

أكد الفنان تامر عبد المنعم لبرنامج "على مسؤوليتي " الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى"الذي يذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لم يتبقي حتي الآن داخل مسجد، القوات المسلحة، سواء حفيد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وبعض الأسرة.

وأضاف الفنان تامر عبد المنعم ، ان هناك اصطفافا أمنيا كبيرا جدا، من الجنود وضباط الأمن، ومجموعة من القوات المسلحة.

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وصرح، أن السيدة سوزان مبارك، تعيش حالة صعبة جدا وحزن شديد، مضيفا أن الفريق مميش في طريقه الى القاعة، بصحبة البابا تواضروس.