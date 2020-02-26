بدء مراسم دفن جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمصر الجديدة

بدأت منذ قليل فاعليات دفن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مقابر الأسرة بمدينة مصر الجديدة، بجوار كلية البنات بعد مراسم الجنازة العسكرية، التي تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انطلقت من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

وفي أول ظهور لهما، سادت علامات الحزن على وجوه كل من نجلي الرئيسين، فضلًا على حالة الحزن الشديدة التي سيطرت على والدتهما سوزان مبارك.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة لمسجد المشير طنطاوي، في التجمع الخامس، لحضور صلاة الجنازة، وتقدم الجنازة العسكرية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

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وكانت سوزان مبارك قد تلقت العزاء في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قبل صلاة الجنازة المقررة بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ووصل رجل الأعمال محمد أبو العينين وليلي أبو هشيمة لمسجد المشير طنطاوي، للمشاركة في مراسم تشيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك.