إطلاق 21 طلقة في جنازة الرئيس الأسبق مبارك بحضور السيسي وكبار رجال الدولة.."فيديو"

انطلقت الجنازة العسكرية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولي إلى مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

كما حضر تشييع الجثمان كلا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب،البابا تواضروس.

وكانت رئاسة الجمهورية قد إعلانت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

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انطلقت منذ قليل صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووصل جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك داخل مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وتستعد المدفعية لإطلاق 21 طلقة عند وصول جنازة الرئيس الأسبق مبارك وفقا للتقاليد العسكرية لتشييع الجنازة محمولا على عبة عسكرية تجرها الأحصنة.