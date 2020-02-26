غجر: هناك شفافية وإحترافية عالية في موضوع البئر الاستكشافي للنفط

أكد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، في تصريح من عين التينة أن "هناك شفافية وإحترافية عالية في موضوع البئر الاستكشافي للنفط"، مشيرا الى أن "هذا ليس عملي وعمل وزارتي بل عشر سنوات من العمل وكل الوزرارات ساهمت بالوصول لهذه المرحلة".
ولفت الى "أننا نريد إستباق الأمور فنحن لا نزال في مرحة الحفر والتنقيب لنرى ما هي الكميات وهناك أمور عيديدة غامضة"، مشيرا الى أن "الطريقة التي عملنا بها والوقت جيد جدا لبلد ليس لديه خبرة في النفط".
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