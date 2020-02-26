طرابلسي: ستذكر الاجيال القادمة ان لبنان صار بلداً نفطيًّا بعهد الرئيس عون

شدد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ادكار طرابلسي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "ستذكر الاجيال القادمة ان لبنان صار بلداً نفطيًّا بعهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون​​​​​".

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