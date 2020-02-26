الرئيس عون أبرق إلى السيسي معزيا بوفاة مبارك: عاصر تطورات وأحداثا جسيمة شهدها العالم العربي

لفت رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في برقية إلى الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، معزيًا بوفاة الرئيس المصري الأسبق ​حسني مبارك​، إلى "أنّني تلقّيت بحزن نبأ وفاة مبارك، وما خلَّفه رحيله من أثر في نفوس ​الشعب المصري​ الشقيق، وهو الّذي عاصر تطوّرات وأحداثًا جسيمة شهدها ​العالم العربي​ في العقود الأخيرة".

وأشار إلى أنّ "في هذه المناسبة الأليمة، أتوجَّه إلى سيادتكم وإلى عائلة الفقيد بتعازي القلبيّة، سائلًا الله أن يتغمَّده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمدّكم بدوام الصحّة والتوفيق في مسؤوليّاتكم الوطنيّة، لقيادة بلادكم على دروب السلام والإزدهار".