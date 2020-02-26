المجلس الصحي ببيروت: للتقيد بتدابير الوقاية من الأمراض المعدية

أكد المجلس الصحي في محافظة بيروت في بيان بعد اجتماع له على المواطنين والمقيمين وجوب التقيد بتدابير الوقاية من ​الأمراض​ المعدية، لا سيما ​فيروس كورونا​، والتي تصدر عن ​وزارة الصحة العامة​.

وشدد على ضرورة "التعميم على جميع الوافدين من المناطق والبلدان الموبوءة وجوب التقيد بشروط الحجر الصحي المنزلي، وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، و- تكليف ​فوج حرس بيروت​ تسيير دوريات للكشف على أماكن إقامة الأشخاص الخاضعين للحجر المنزلي والتأكد من تقيدهم بشروطه وإبلاغ ​قوى الأمن الداخلي​ عن ​حالات​ المخالفين".

ولفت إلى تكليف ​شرطة بيروت​ ضبط المخالفات لشروط الحجر وإجراء المقتضى القانوني في حقهم".