المجلس الصحي ببيروت: للتقيد بتدابير الوقاية من الأمراض المعدية

أكد المجلس الصحي في محافظة بيروت في بيان بعد اجتماع له على المواطنين والمقيمين وجوب التقيد بتدابير الوقاية من الأمراض المعدية، لا سيما فيروس كورونا، والتي تصدر عن وزارة الصحة العامة.
وشدد على ضرورة "التعميم على جميع الوافدين من المناطق والبلدان الموبوءة وجوب التقيد بشروط الحجر الصحي المنزلي، وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، و- تكليف فوج حرس بيروت تسيير دوريات للكشف على أماكن إقامة الأشخاص الخاضعين للحجر المنزلي والتأكد من تقيدهم بشروطه وإبلاغ قوى الأمن الداخلي عن حالات المخالفين".
ولفت إلى تكليف شرطة بيروت ضبط المخالفات لشروط الحجر وإجراء المقتضى القانوني في حقهم".
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