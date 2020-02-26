أبي رميا: الوضع في لبنان خطير جدا لكن هناك مؤشرات تبعث على التفاؤل

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الوضع في لبنان خطير جدًّا، لكن هناك مؤشّرات تبعث على التفاؤل، هي: وصول باخرة التنقيب إلى لبنان وما تحمله من آمال مستقبليّة، مواقف ​فرنسا​ وخاصة وزير المالية برونو لومير، والمفاوضات الجديّة بين الحكومة ووفد "​صندوق النقد الدولي​" إذا لأوّل مرّة نشعر بعمل عملي ومنهجي لرسم خريطة طريق إنقاذيّة. فلنأمل".

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