لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​شوقي الدكاش​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "أكتر من 165 ألف موظّف وعامل ب​الصناعة​، أكثر من 5500 مصنع، أكثر من 3,73 مليار دولار تصدير للعام 2019. أكثر من فرصة للنهوض ب​الاقتصاد​ و"بعد فينا نعطي أكتر وأكتر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدكاش: هناك أكثر من فرصة للنهوض بالاقتصاد و"بعد فينا نعطي أكتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.