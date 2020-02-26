اعتصام امام وزارة الصحة لتشديد الاجراءات لمكافحة كورونا

نفذ عدد من ​المحتجين​ اعتصاما أمام ​وزارة الصحة العامة​ تحت عنوان "لان حياتنا ليست لعبة بيدكم". ورفعوا شعارات ولافتات انتقدوا فيها ما سموه "التقصير الحاصل في ​القطاع الصحي​ في بشكل عام"، وطالبوا "بتشديد الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء ​كورونا​ المستجد"، معتبرين انها "غير كافية ولا تبعث على الاطمئنان".

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