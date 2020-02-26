السيد: في لبنان راكب السلطة يأكل البلد والناس وإن مات أكل ورثتُه ما تبقى

ركّز النائب ​جميل السيد​ على أنّهم "عظّموا ​حسني مبارك​ رئيسًا حاكمًا، نكّلوا به سجينًا مخلوعًا ومجّدوه ميّتًا. تلك عادة العرب، راكب السلطة كراكب الأسد، عندما تنزل عنه يقتلك، إلّا في ​لبنان​، راكب السلطة يأكل البلد والناس، حاكمًا ومتقاعدًا، وإن مات أكل ورَثَتُه ما تبقّى".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ويلًا لأمّة تسجن سارق البيضة ويحكمها سارق الدجاجة".