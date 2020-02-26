السيد: في لبنان راكب السلطة يأكل البلد والناس وإن مات أكل ورثتُه ما تبقى

ركّز النائب جميل السيد على أنّهم "عظّموا حسني مبارك رئيسًا حاكمًا، نكّلوا به سجينًا مخلوعًا ومجّدوه ميّتًا. تلك عادة العرب، راكب السلطة كراكب الأسد، عندما تنزل عنه يقتلك، إلّا في لبنان، راكب السلطة يأكل البلد والناس، حاكمًا ومتقاعدًا، وإن مات أكل ورَثَتُه ما تبقّى".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ويلًا لأمّة تسجن سارق البيضة ويحكمها سارق الدجاجة".
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