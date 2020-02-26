الارشيف / اخبار العالم

وزيرة العدل التقت وفدا من صندوق النقد الدولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استقبلت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ المدير الإقليمي للبنك الدولي- قسم ​الشرق الأوسط​ ساروج كومار جاه على رأس وفد، وتناول البحث أوجه التعاون المشترك بين ​وزارة العدل​ ومجموعة ​البنك الدولي​ من خلال البرامج في المجالات التي تقع على عاتق وزارة العدل.

وشدد جاه على التعاون المستدام في هذا الإطار من خلال تطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل التقت وفدا من صندوق النقد الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا