وزيرة العدل التقت وفدا من صندوق النقد الدولي

استقبلت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ المدير الإقليمي للبنك الدولي- قسم ​الشرق الأوسط​ ساروج كومار جاه على رأس وفد، وتناول البحث أوجه التعاون المشترك بين ​وزارة العدل​ ومجموعة ​البنك الدولي​ من خلال البرامج في المجالات التي تقع على عاتق وزارة العدل.

وشدد جاه على التعاون المستدام في هذا الإطار من خلال تطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة.