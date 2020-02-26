وزيرة العدل التقت وفدا من صندوق النقد الدولي

استقبلت وزيرة العدل ماري كلود نجم المدير الإقليمي للبنك الدولي- قسم الشرق الأوسط ساروج كومار جاه على رأس وفد، وتناول البحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي من خلال البرامج في المجالات التي تقع على عاتق وزارة العدل.
وشدد جاه على التعاون المستدام في هذا الإطار من خلال تطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة.
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