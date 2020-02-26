سكرية طالب الحكومة بالتصدي الحاسم لـ"تجار الكورونا"

طالب رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور ​اسماعيل سكرية​ ​الحكومة​، "بالتصدي الحاسم لـ"تجار ​الكورونا​" ممن يبتزون خوف الناس وقلقها برفع اسعار الكمامات والمعقمات". وأعتبر أن "هؤلاء هم احط الناس لانهم يسعون لجني ارباح مالية في عز الأزمة التي يعاني منها الوطن والآلام التي يعانيها الناس". وشدد على ان "المطلوب اليوم محاسبة مصاصي دماء الناس فهذا الموضوع بات يحتل الاولوية في مواجهة الكورونا".

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