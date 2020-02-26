المدعي العام بالمحكمة الخاصة نورمان فاريل يختتم زيارته للبنان

اختتم اليوم المدعي العام لدى المحكمة االخاصة بلبنان السيد نورمان فاريل زيارة عمل إلى لبنان عقدت في أثنائها اجتماعات بينه وبين كل من وزير العدل، والنائب العام التمييزي، وموظفي مكتب المدعي العام بمكتب المحكمة في بيروت.
وفي أثناء هذه الزيارة، عقد اجتماع بين المدعي العام السيد فاريل ونائبته، والنظير اللبناني النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، فكان الاجتماع فرصة لمناقشة مسائل قانونية محل اهتمام الجانبين تتعلق بولاية مكتب المدعي العام.
وأكد ان "هذه الزيارة المثمرة فرصة أخرى للاستمرار في تعزيز تواصلي المباشر مع نظيري اللبناني، ولا بد لي من التوجه بالشكر إلى نائبتي وإلى العاملين في مكتب المدعي العام على عملهم وتفانيهم".
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