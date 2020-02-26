وزارة الإقتصاد: مصادرة مولد كهربائي في برج البراجنة

أعلنت ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ في بيان أن "بناءً على إشارة من القضاء المختص وبالتنسيق مع مديرية أمن الدولة وبتوجيه من وزير الاقتصاد ​راوول نعمه​، صادرت ​مديرية حماية المستهلك​ مولداً كهربائياً في منطقة برج البراجنة لصاحبه دانيال مقداد، وذلك لمخالفته قرار تركيب العدادات"، مبينة أنه "تم تسليم الموّلد ل​بلدية برج البراجنة​ لإدارته. وقد شكر نعمه البلدية على تعاونها مع الوزارة، كما ذكر المعنيين بضرورة الإلتزام بالقوانين المرعية الإجراء، وإلا سيتم فرض اقصى العقوبات بحقهم".

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