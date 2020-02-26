حسن استقبل السفير الهندي والقائم بالأعمال العراقي

إستقبل وزير الصحة العامة حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة السفير الهندي في لبنان سهيل أجازخان يرافقه القائم بالأعمال جاججيت سينغ. وتناول البحث تعزيز التعاون في قطاع الأدوية وسط تأكيد السفير أجازخان أن بلاده تصنّع أدوية للأمراض المستعصية بجودة مطابقة للمواصفات العالمية وبأسعار متهاودة.
كما بحث الوزير حسن مع القائم بالأعمال العراقي في لبنان أمين النصراوي في سبل تعزيز السياحة الإستشفائية للمرضى العراقيين في لبنان وتنظيم الخدمة المقدمة لهؤلاء وضبطها، إضافة إلى المضي قدمًا في فتح السوق العراقي للصناعات الدوائية اللبنانية.
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