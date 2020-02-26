البويز: إدانة جو معلوف بجرم القدح والذم والتشهير بحق جبران باسيل

أعلن الوكيل القانوني لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ المحامي ماجد البويز، أنّ "بتاريخ 25 شباط 2020، أصدرت ​محكمة التمييز​ برئاسة القاضي جمال خوري قرارًا مُبرمًا برقم 7/ 2020، صدقت بموجبه القرار الصادر عن ​محكمة المطبوعات​ في ​جبل لبنان​، والقاضي بإدانة الإعلامي جو معلوف بجرم القدح والذم والتشهير المرتكَب بحقّ باسيل، نتيجة الإتهامات الباطلة والكاذبة الّتي ساقها في برنامجه "حكي جالس".

ولفت في بيان، إلى أنّ "محكمة التمييز قضت بإلزام جو معلوف تسديد مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر لباسيل، تعويضًا له عن الجرائم المذكورة الناتجة عن الأخبار الكاذبة المُساقَة بحقّه"، مشيرًا إلى أنّه "الحكم الثاني من نوعه الّذي تصدره محكمة التمييز بحقّ معلوف لصالح باسيل".