ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "​شعبة المعلومات​ في مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا سلّمت إلى مخفر ​قوى الأمن الداخلي​ في حاصبيا، المدعو "ا. ع. ا"، بعد أن ضبطت بحوزته كميّة من ​التبغ​ المهرّب داخل سيارة "رابيد" كان يقودها بلوحات مزوّرة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف شخص بحاصبيا ضُبط بحوزته تبغ مهرب داخل سيارة كان يقودها بلوحات مزورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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