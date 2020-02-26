نجار زار مبنى الـMEA وإطلع على أوضاع الشركة ومركز تدريب الطيارين

زار وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، مقر شركة طيران الشرق الأوسط الميدل ايست يرافقه مدير مكتبه شكيب خوري وكان في استقبال الوزير رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت واطلع منه على أوضاع الشركة ومركز تدريب الطيارين والمبنى الأخضر، وأثنى على ما تقوم به الشركة من تقدم وازدهار على الصعد كافة.
وشدد على أن "الميدل ايست هي فخر لكل لبناني وتمثل كل نجاح"، واصفا "الرحلة على متن احدى طائرات الميدل ايست، تترك شعورا بالراحة وكأن الفرد بمنزله، كما انّ القدوم إلى لبنان على متن هذه الطائرات تجعلك تشعر وانّك وصلت بالفعل".
كما اشاد نجار بالحوت، قائلا: "كل لبناني يعرف مواقفه ويعرف انّه انسان محّق واداري من الطراز الاول، ونحن نفتخر بشخص مثله في لبنان ان يكون على رأس هذه المؤسسة. هذه شهادة حق".
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