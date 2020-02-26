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وزيرة الدفاع إلتقت سفراء تركيا وإسبانيا وبلجيكا

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عقدت وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ سلسلة لقاءات دبلوماسيَّة مع عدد من سفراء الدول الأجنبيَّة الذين قدَّموا لها التهنئة على توليها منصبها في ​الحكومة​.

واستهلَّت هذه اللقاءات باستقبال سفير تركيا لدى ​لبنان​ هاكان تشاكيل يرافقه الملحق العسكري التركي ومساعده، حيث تمّ التداول في سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين.

ثمَّ عرضت عكر آخر التطورات على الساحة اللبنانيَّة مع السفير الإسباني لدى لبنان خوسيه ماريا فيري دي لا بينيا، وتمَّ التداول في العلاقات الثنائية بين الجانبين فيما أكَّد السفير على مواصلة بلاده تقديم الدعم للبنان..

واستقبلت ​السفير البلجيكي​ لدى لبنان هوبير كورومان، وجرى البحث في علاقات الصداقة مع ​بلجيكا​.

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