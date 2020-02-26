الفاو تطلق مشروع إعادة تأهيل وإدارة النفايات الصلبة لنظام الري في قناة البارد في عكار

أطلقت ​منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة​ في ​لبنان​ بالتعاون مع ​وزارة الطاقة والمياه​ و​مؤسسة مياه لبنان الشمالي​ مشروع "إعادة تأهيل وإدارة ​النفايات الصلبة​ لنظام الري في قناة البارد للحد من ​التلوث​ الناتج عن النفايات الصلبة من المصدر إلى البحر وتحسين سبل العيش في ​منطقة عكار​ في لبنان " المموّل من ​الحكومة النروجية​. ويهدف هذا المشروع إلى الحد من وصول النفايات الصلبة من شبكة نهر البارد إلى البحر المتوسط.

وسيقوم المشروع بتحسين معيشة الأشخاص المستفيدة من نظم الري التابعة لنهر البارد وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر المشاركة في إصلاح قناة الري وتنظيفها و التخلص من النفايات الصلبة.

كما سيعمل المشروع على إعادة تأهيل أقنية الري وتجهيزها بالمعدات اللازمة لإزالة النفايات الصلبة من خلال إعتماد يد عاملة محلية بالإضافة إلى تصميم وتشغيل نظام مراقبة جودة المياه المستخدمة للري. كما سيعزّز المشروع القدرات الرقابية للمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة وتوعية الرأي العام على أهمية الحد من التلوث الناتج عن النفايات الصلبة.