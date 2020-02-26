رأى الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "نحن على موعدٍ مع استغباء للبنانيين عنوانه إستخراج ​النفط​ على طريقة "السمك بالبحر". النفط لن يُستخرج قبل سنوات، والكارثة الإقتصادية آنيّة لا تُعالج بالأوهام، والمطلوب رفع الإدارة السيئة عنه كي لا تتكرر مأساة ​الكهرباء​. شبِع ​اللبنانيون​ من هذا الخداع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: نحن على موعدٍ مع استغباء للبنانيين عنوانه إستخراج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.