روكز: نتمنى اقرار قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي قريباً

لفت النائب ​شامل روكز​ في تصريح على مواقع التواصل إلى انه أقرينا اليوم في ​اللجان المشتركة​ اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي وتمت احالته الى الهيئة العامة، ونتمنى اقراره قريباً وتنظيم هذا ​القطاع الزراعي​ والتجاري نظراً لمردوده العالي الدي يقدر بمليار ​دولار​ سنوياً للدولة اللبنانية".

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