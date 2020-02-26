ريابكوف:العقوبات الأميركية ضد عدد من الدول لتعاونها مع إيران غير قانونية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي ريابكوف​، في تصريح، أن "آلية دعم التبادل التجاري مع ​إيران​ "إينستكس" بدأت في العمل"، مشيرا الى أن "هناك صفقات في طور الإعداد لإبرامها"، مشيرا الى أننا "سنعارض عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران ولا ينبغي للأمم المتحدة أن تصبح ألعوبة"، ومعتبرا أن "العقوبات الأميركية الجديدة ضد عدد من الدول لتعاونها مع إيران غير قانونية".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن عن فرض عقوبات على 13 كيانا وشخصية في كل من الصين​ و العراق و​روسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي"، مشيرا الى أن "العقوبات تفرض بموجب القانون الأميركي حول عدم الانتشار الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، والذي يفرض حظرا على تسليم التكنولوجيات لصناعة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والجرثومية لتلك الدول".