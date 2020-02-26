"سانا": انفجار عبوة ناسفة أمام مقر لحزب "البعث السوري" في ريف دمشق

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة ​ريف دمشق​ أن "​عبوة ناسفة​ انفجرت ب​سيارة​، أمام مقر "حزب البعث السوري"، في بلدة قطنا بجنوب غربي دمشق، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح".

هذا ولقي شخص مصرعه أمس، وأُصيب اثنان آخران بجروح بليغة بتفجير عبوتين ناسفتين بسيارتين قرب ملعب تشرين بالبرامكة وفي مدخل نفق الأمويين بدمشق.