علاوي: غذا سنطوي سوية شعبا وقوى سياسية صفحة المحاصصة

أعلن رئيس ​الحكومة العراقية​ المكلف، ​محمد توفيق علاوي​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "غداً سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته"، معتبرا أن "غداً i, موعد إلتقاء الشرفاء من أعضاء ​مجلس النواب​ أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القمع والقتل"، مؤكدا أن "غداً سوية شعباً ونواباً ومرشحين وقوى سياسية وطنية، سنطوي صفحة ​المحاصصة​ ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبي".

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