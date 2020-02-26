رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية: 12حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في ​إيطاليا​، أنجيلو بوريلي، في تصريح عن "ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد ليبلغ 12 حالة، فيما وصلت حصيلة المصابين إلى 374 شخصا"، مشيرا الى أن "حالة الوفاة تعود لمواطن يبلغ من العمر 70 عاما وهو من سكان مقاطعة لومبارديا شمالي البلاد، وتوفي في مستشفى بمدينة بياتشنزا في مقاطعة إميليا-رومانيا، ما يجعله أول ضحية للفيروس في المقاطعة، والرجل كان يعاني من أمراض أخرى قبل إصابته بـ"كورونا".

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