ملك السعودية بحث مع رئيس موريتانيا بسبل تطوير العلاقات الثنائية وآخر المستجدات

إستعرض ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصاديّة والاستثماريّة، بالإضافة إلى بحث مستجدّات الأحداث في المنطقة.

حضر المباحثات، أمير منطقة ​الرياض​ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وآخرين. كما حضرها من الجانب الموريتاني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج ​إسماعيل ولد الشيخ أحمد​، وزير الاقتصاد والصناعة عبدالعزيز ولد الداهي، وزير البترول والمعادن والطاقة محمد ولد عبدالفتاح وآخرين.

وكان قد وصل الغزواني والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم.