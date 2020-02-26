رئيس الوزراء الهندي دعا إلى الهدوء والتآخي بعد أعمال العنف في نيودلهي

شدّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على أنّ "السلام والتآخي أساسيّان في أخلاقيّاتنا. أناشد أشقائي وشقيقاتي في نيودلهي الحفاظ على السلام والتآخي في كلّ الأوقات"، مركّزًا على أنّ "من المهم أن يستتبّ الهدوء ويعود الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت".
وكانت قد أدّت أعمال العنف في نيودلهي إلى مقتل 20 شخصًا على الأقل.
ومنذ الأحد، ينشر أشخاص يحملون عصيًا وحجارة وبعضهم مسدّسات، الفوضى والرعب في مناطق بشمال شرق العاصمة، تضم أغلبية مسلمة وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن وسط نيودلهي.
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