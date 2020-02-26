الصحة العالمية: عبارة وباء عالمي توحي بالعجز عن إحتواء الكورونا

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح، من أن "استخدام عبارة "وباء عالمي" بدون مبالاة لوصف فيروس "كورونا" المستجد قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة"، موضحا أن "إستخدام هذه العبارة قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس"، مؤكدا أن "هذا أمر غير صحيح"، ولافتا الى أن "الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلقة للغاية".
وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، قد دعا إلى "عدم الهلع بسبب تفشي كورونا"، مؤكدا "تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم أجمع، شخصت 96.5 بالمئة منها في الصين".
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