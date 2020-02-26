كنعان: اليوروبند والمالية العامة لا يمكن ان يسيرا على وقع الاشتباك السياسي

أعلن عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إبراهيم كنعان​، في تصريح بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، أنه "كانت جولة افق وتوجهات توصلنا اليها سيظهر لها صدى وترجمة في الايام المقبلة"،مشيرا الى أن "اليوروبند و​المالية العامة​ لا يمكن ان يسيرا على وقع الاشتباك السياسي والمطلوب ان نفكر وطنيا في الحل الانسب في ضوء ما نعيشه والخطط المستقبلية، فهذا الموضوع يهم كل اللبنانيين باختلاف إنتمائاتهم الحزبية والدينية، ويرتكز على إستعادة الثقة بلبنان".

وأشار كنعان الى أنه "ما من إختلاف بين مواقف الكتل السياسية في هذا الملف، لافتا الى أن "كل الكتل "متهيبة" الوضع"، مؤكدا "أننا ندعم ​الحكومة​ في ملف التفاوض حول استحقاقات لبنان المالية وكل ما يحكى عن الدفع وعدمه لا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار قبل إنجاز التفاوض على مستوى معايير قانونية وعلمية"، ومشددا على أن "اذلال الناس على ابواب المصارف غير مقبول ولا يجب ان يستمر".