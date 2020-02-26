معلومات تلفزيون النشرة: تسجيل ثاني إصابة بالكورونا في لبنان

أكدت معلومات تلفزيون "النشرة"، "تسجيل حالة جديدة مصابة ب​فيروس كورونا​ وهي امرأة كانت على متن الطائرة القادمة من ​إيران​ والتي كشف فيها عن أول حالة مصابة بالفيروس المذكور في ​لبنان​"، مشيرة إلى أن "الحالة ​الجديدة​ كانت في العزل الصحي في ​مستشفى بيروت الحكومي​ واليوم ظهرت نتيجة فحص الفيروس ايجابية".

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