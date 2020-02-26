النشرة: إطلاق سراح المهندس المخطوف محمد رمضان وهو الآن بعهدة أحد الأجهزة الأمنية

عَلِمت "​الخليج 365​" أنّه "تمّ إطلاق سراح المهندس محمد رمضان الّذي كان قد خُطف يوم الجمعة الماضية، وهو الآن في عهدة أحد ​الأجهزة الأمنية​". إضغط للمزيد

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