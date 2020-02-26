العربية: إدراج 3 شخصيات لبنانية على علاقة بحزب الله على قوائم الإرهاب

أفادت قناة "العربية" بأن "​الخزانة الأميركية​ ستدرج اليوم 3 شخصيات في ​لبنان​ على علاقة ب​حزب الله​ و12 كيانا على قوائم ​الإرهاب​". إضغط للمزيد

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