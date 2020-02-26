اليونان تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

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أثينا: أعلنت وزارة الصحة اليونانية الأربعاء عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد وهي امرأة تبلغ 38 عاماً سافرت مؤخراً إلى إيطاليا.

وكتب وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس في تغريدة "تمّ تأكيد أول إصابة في بلادنا".

وأضاف أن نظراً للوضع في إيطاليا المجاورة وهي أكثر دولة أوروبية متأثرة بالمرض، "كانت هذه الإصابة متوقعة"، مشيراً إلى أن بلاده "مستعدة تماماً" وأن ليس هناك "أي سبب للهلع".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيورداس في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام محلية، أن المصابة "بحالة صحية جيّدة" وهي تعالج في مستشفى في سالونيكي، ثاني المدن اليونانية، في شمال البلاد.

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وتابع "أقرباؤها سيوضعون في الحجر الصحي ونحن في طور تتبع" الأشخاص الذين احتكّت بهم.

وأشار المتحدث إلى أن "كل الأشخاص الذين سافروا إلى شمال إيطاليا يجب أن يبقوا متيقظين وفي حال ظهور عوارض عليهم، يجب أن يبقوا في منازلهم وإبلاغ السلطات الصحية".

وكانت الحكومة اليونانية أعلنت الثلاثاء سلسلة اجراءات وقائية من بينها إغلاق المساحات العامة وكذلك قيود على وسائل النقل، تُفعّل في حال ظهور إصابات في البلاد.