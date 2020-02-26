شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب ينكس أعلامه حداداً على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نكس مجلس النواب أعلامه حداداً على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك عملاً بقرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 .

وكان مجلس النواب قد نعى خلال جلسته العامة أمس وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لما قدمه لوطنه ، كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة التي تولى فيها قيادة القوات الجوية ، وكأحد قادة القوات المسلحة المصرية .

كما تقدم مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ، داعياً المولى أن يتغمده بواسع رحمته .

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