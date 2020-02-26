شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توصى بإعداد تذكرة "الوقوف" بالقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، وبحضور ممثلي الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الحكومة بإنشاء تذكرة وقوف في القطارات، وذلك بناء على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة جليلة عثمان، لعمل تذكرة وقوف بالقطارات أسوة بما هو متبع بكل دول العالم.

وأكدت النائبة جليلة عثمان، أن تذكرة الوقوف تكون أقل سعرا من تذكرة القطار التى يجلس بها الراكب على كرسى، بالإضافة إلى أن الذى يقف لا يحصل على كامل الخدمة، فيما طلبت الحكومة تأجيل الطلب للدراسة.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على إنشاء عدد من الكباري منها كوبرى على النيل ببنها، وذلك بناء على الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، لتدبير الاعتماد المالي لإنشاء كوبري على النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وناقشت اللجنة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن توسعة الطريق المؤدى إلى مدينة أسيوط الجديدة وعمل طريق حر بإضافة حارة مرورية فى كل اتجاه، وتطوير ميدان المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

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ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فيفل، بشأن رصف طريق العزبة الحمراء بهوت بمركز نبروه– محافظة الدقهلية حتى الطريق الرئيسي بالإضافة إلى استكمال طريق عزبة بنان.

كما وافقت الحكومة ولجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح برغبة المقدم من النواب: أحمد رسلان ورزق جالي، وسعداوي راغب، وصلاح عياد بشأن إنشاء وترميم طريق بطول 20 كيلو متر منها 5 كيلو متر تابعة لمطروح و15 للإسكندرية، يربط مدينة الحمام بمدينة برج العرب من الناحية الجنوبية – محافظة مطروح.

وأكد النائب أحمد رسلان، أن الطريق يخدم أكثر من 50 تجمع سكاني وقرى مهمة يربط بينها، إضافة لمصانع الأسمنت والمياه الغازية وقاعدة محمد نجيب العسكرية.