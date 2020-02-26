"محلية البرلمان" توصى بتحديد سقف زمنى لتطوير ورصف الطرق ببنى سويف

جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحكيم مسعود بشأن اعتماد ورصف وتطوير شارع المركز الجديد ببندر ناصر بمحافظة بني سويف.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب إحاطة آخر مقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن استكمال رصف طريق بهبيشين والرباط بطريق ديمو الجديد بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وأوصت اللجنة بسرعة العمل والبدء في هذا الطريق.

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من جانبه، أكد المهندس ناصر محمد فراج مدير مديرية الطرق والكباري ببني سويف، أن الطريق تم وضعة بالفعل في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وأنه سيتم تنفيذه علي الفور.

وطالب النائب عبد الحكيم مسعود، برصف 200 متر زيادة عن الطريق، إلا أن مدير مديرية الطرق أكد علي أن هناك معوقات من الأهالي لرصف تلك المسافة.

واتفق الجميع في الاجتماع، علي أنه في حال نجاح النائب في إزالة المعوقات، تقوم مديرية الطرق بالرصف، هو ما وافق عليه مدير مديرية الطرق.