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لجنة بالبرلمان توافق علي مقترح تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول، بشأن تقنين وضع الباعة الجائلين بعربات القطارات، وأشار النائب محمد الغول، إلى أن الباعة الجائلين ينتشرون فى كل المواصلات العامة سواء القطارات أو مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، دون أى ضوابط أو تصريح بذلك، وذلك بخلاف انتشار الباعة الجائلين فى الشوارع والميادين والطرق، واحتلالهم الأرصفة، مطالبا بوضع الضوابط القانونية اللازمة لتنظيم عملهم، والقضاء على العشوائية.

 

وأشار "الغول"، إلى أن ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة وتمثل خلل يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية وليس بقرارات منع ومطاردة، مما يؤثر بالسلب على السلم الاجتماعى، مقترحا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية، موضحا أن هذه التراخيص تكون وفقا للضوابط التى تضعها السلطة التنفيذية، وستحقق لهم البيع داخل عربات قطارات الدرجة الثالثة والثانية والأولى دون الدرجات المميزة والسياحية، على ألا يتم السماح لأى منهم بالعمل دون ترخيص، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم الكشف عليه جنائيا وسياسيا من خلال الأجهزة المعنية.

 

ولفت إلى أن هذا المقترح يؤدى إلى تنظيم أعمال الباعة الجائلين وتواجدهم داخل القطارات في إطار رسمي تحت رقابة الدولة وبصورة شرعية لتفادى وقوع الحوادث المروعة في علاقة المسئولين عن القطارات مع الباعة، ومنها ما حدث منذ فترة قريبة، حيث حادث الكمثرى الذى طالب اثنين من الركاب تبين أنهما من الباعة الجائلين، بسداد قيمة تذكرة الركوب، وتحمل الغرامة، فامتنعا عن السداد ليضع الكمثرى الراكبين بين خيارين لهما الدفع أو القفز من القطار، وهو ما حدث وترتب عليه وفاة أحدهما، مما أظهر خللا واضحا في منظومة إدارة عربات القطار، خاصة فيما يخص التعامل مع الباعة الجائلين، ومن ثم تقنين أوضاعهم سيكون ضرورة مهمة.

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