شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أهمية دور البرلمان فى دعم التعاون مع دول القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناه السويس، تقديره للدور المنوط بلجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب لدعم علاقات التعاون والشراكة مع الأشقاء الأفارقة، وتقوية الروابط المختلفة على المستويين الشعبى والرسمى، معربا عن أمله فى نجاح المساعى المختلفة للتقارب المصري الإفريقى.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الوفد البرلمانى للجنة الشؤون الأفريقية، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، بمبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس؛ فى إطار الزيارة البرلمانية لتفقد قناة السويس الجديدة وأنفاق الإسماعيلية وعدد من المشروعات القومية.

وقال الفريق ربيع، إن قناة السويس الجديدة تعدت كونها أحدث مشروعات تطوير المجرى الملاحى، حيث نجحت في تعزيز تنافسية القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة، ورفع تصنيفها، بزيادة القدرة العددية والاستيعابية، وعامل الأمان الملاحى وغيرها من المزايا الملاحية التى نجحت فى كسب ثقة العملاء من التوكيلات الملاحية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن قناة السويس الجديدة تعد باكورة المشروعات التنموية العملاقة التى تبنتها الدولة المصرية لإعادة الريادة الاقتصادية، فضلاً عن كونها بمثابة مشروع البنية التحتية الأهم لدعم مخطط تطوير موانيء المنطقة والمشروعات اللوجيستية ومشروعات القيمة المضافة الجارى إنشائها ضمن مشروع تنمية منطقة القناة.

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وأشار ربيع، إلى جهود الهيئة لتطوير المجرى الملاحى للقناة من خلال عدة خطوات متوازية أبرزها عمليات المسح والصيانة المستمرة باستخدام معدات وكراكات الهيئة، علاوة على إنشاء جراجات على جانبي القناة للطواريء وتطوير محطات مراقبة الملاحة على طول القناة وتجهيزها وتشغيلها بشكل إليكتروني لمواكبة التحول الرقمي.

واستعرض الفريق ربيع، خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، مؤكدا أنه وضع ضمن أولوياته منذ تولى مسئولية إدارة الهيئة العمل على تحويل شركات الهيئة لنقطة قوة تخدم الاقتصاد المصرى بتحقيق أرباحا تتناسب مع إمكانات وقدرات هذه الشركات.