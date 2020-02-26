"محلية البرلمان" توصى بتشغيل مكتب الأحوال المدنية بقرية دشطوط فى بنى سويف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، باتخاذ الإجراءات القانونية والعملية من أجل تشغيل مكتب الأحوال المدنية بقرية دشطوط مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة .
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، موافقة المحافظة على تشغيل المكتب رحمة بالأهالى وتوفيرا للجهد والنفقات، ولتخفيف معاناة المواطنين.
من جانبها، أكدت النائبة نشوى هاشم، مقدمة طلب الإحاطة، أن المكتب كان قد سبق إنشاءه بتوصية من مجلس النواب بتاريخ 7 ماس 2018، وأن المبنى حاليا مستوفى كافة الاشتراطات التى طلبتها وزارة الداخلية، ولم يعد يتبقي سوى دخوله الخدمة الفعلية، وهو ما وعد المحافظ اللجنة بالعمل عليه على الفور.
وتتناول طلبات الإحاطة التى تناقشها اللجنة خلال الاجتماع، مناقشة مشكلات بالمحافظة، تشمل ملف تطوير العشوائيات، والتصدى للأسواق العشوائية، وتطوير وإنشاء ورصف طرق وكبارى، وإنشاء أو تطوير مزلقانات السكة الحديد، واستكمال مشروعات الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب، وإنشاء أو تطوير مستشفيات ومدارس لحل مشكلات الصحة والإهمال فى المستشفيات وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، وحل مشكلة الكثافة الطلابية فى المدارس، والإسكان الاجتماعي، كما تتعلق بإنشاء مكاتب أحوال مدنية ووحدات مرور، وفرض رسوم نظافة على العقارات المرخصة بالمخالفة للقانون، والتعدى على أعمدة الإنارة والكهرباء فى بعض المناطق.
ويحضر اجتماعات لجنة الإدارة المحلية، محافظ بني سويف، ومسئولون من وزارات (التنمية المحلية، الإسكان، النقل، المالية، التخطيط، الكهرباء، الصحة، التربية والتعليم، الداخلية، البيئة).
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