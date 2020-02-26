شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بتشغيل مكتب الأحوال المدنية بقرية دشطوط فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، باتخاذ الإجراءات القانونية والعملية من أجل تشغيل مكتب الأحوال المدنية بقرية دشطوط مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة .

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، موافقة المحافظة على تشغيل المكتب رحمة بالأهالى وتوفيرا للجهد والنفقات، ولتخفيف معاناة المواطنين.

من جانبها، أكدت النائبة نشوى هاشم، مقدمة طلب الإحاطة، أن المكتب كان قد سبق إنشاءه بتوصية من مجلس النواب بتاريخ 7 ماس 2018، وأن المبنى حاليا مستوفى كافة الاشتراطات التى طلبتها وزارة الداخلية، ولم يعد يتبقي سوى دخوله الخدمة الفعلية، وهو ما وعد المحافظ اللجنة بالعمل عليه على الفور.

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