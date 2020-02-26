فيديو.. لحظة إطلاق الطلقات المدفعية فى الجنازة العسكرية لحسنى مبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق ”الخليج 365” لحظة إطلاق 21 طلقة من المدفعية فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك، مع خروج جثمانه فى جنازة عسكرية يتقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى. وكان قد شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر اليوم، فى جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة في حضور كبار رجال الدولة ، حيث تقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

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